بورصة الدار البيضاء : افتتاح التداولات على وقع الأحمر

افتتحت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الأربعاء على وقع الأحمر، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا بنسبة 0,41 % ليستقر بذلك عند 11.972,41 نقطة.

من جهته، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة تراجعا بنسبة 0,46 % إلى 973,61 نقطة، في الوقت الذي انخفض فيه “MASI.ESG”، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، بنسبة 0,43 %، إلى 882,36 نقطة.

في المقابل بصم “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في بورصة الدار البيضاء، على ارتفاع بنسبة 0,16 %، ليستقر عند 1.014,96 نقطة.

وكان مؤشر”مازي” قد أنهى تداولات أمس الثلاثاء على ربح بنسبة 0,81 %.

(و م ع)

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