التهرب الضريبي يطيح بنرويجي مبحوث عنه دوليا بالبيضاء

أوقفت مصالح الأمن الوطني بالبيضاء، أمس الخميس، نرويجيا يبلغ من العمر 63 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن السلطات القضائية النرويجية.

وحسب ما أفاد به مصدر أمني لـ”الصباح”، جرى توقيف المشتبه فيه بعد تنقيطه في قاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “إنتربول”، حيث أظهرت النتائج أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر عن المكتب المركزي الوطني بأوسلو، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهرب الضريبي.

وأوضح المصدر ذاته أن المشتبه فيه أقدم على الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ مجموعها 500 مليون كرونة نرويجية في ملكية الحكومة النرويجية عن طريق الإدلاء بفواتير وهمية لتبرير استرجاعه مبالغ الضريبة على القيمة المضافة لمجموعة من شركاته الخاصة.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للإجراءات القانونية المتعلقة بمسطرة التسليم، بينما تم تكليف المكتب المركزي الوطني “مكتب إنتربول الرباط”، التابع للمديرية العامة للأمن الوطني، بإشعار نظيره بدولة النرويج بالواقعة.

ويأتي إيقاف المشتبه فيه في سياق علاقات التعاون الدولي في المجالات الأمنية، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.

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