مديرية حموشي تنجز 11048 بطاقة تعريفية لفائدة سكان الحوز

بلغ عدد البطاقات الوطنية للتعريف الإلكترونية التي أنجزتها الفرق المتنقلة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، في إطار العملية الاستثنائية لدعم المواطنات والمواطنين المتضررين من زلزال الحوز ما مجموعه 11048 وثيقة تعريفية، استفاد منها بشكل مجاني سكان المناطق القروية والحضرية بكل من مراكش وشيشاوة والحوز ودمنات وإنزكان وتارودانت وورزازات.

وحسب بلاغ للمديرية، توصلت “الصباح” بنسخة منه، فقد تم الشروع في هذه العملية ذات المقاصد الإنسانية والبعد التضامني في الرابع من شهر أكتوبر الجاري، وهي لا زالت متواصلة حاليا بعدما بلغت مرحلتها الثانية المتمثلة في إيصال وتسليم البطائق المنجزة لفائدة مستحقيها بالجماعات الترابية القريبة من مقرات سكناهم.

ولإنجاح هذه العملية، أكدت المديرية تسخيرها 13 مركبة محمولة عبارة عن مراكز متنقلة لتسجيل المعطيات التعريفية مجهزة بآليات رقمية لتحصيل المعطيات البيومترية وبورشة للتصوير، ومتصلة بشكل أني بقواعد المعطيات والبيانات على الصعيد المركزي، وباشرت تنقلاتها ومهامها الميدانية في 73 دوارا ومنطقة قروية وحضرية ضمن المناطق المتضررة بالزلزال.

وتوزع المستفيدون والمستفيدات من هذه العملية حسب الأقاليم والجماعات المتضررة من الزلزال، إذ تم إنجاز 5304 بطاقة تعريف وطنية إلكترونية بتراب إقليم تارودانت والمناطق القروية التابعة له، تليه منطقة “أمرزكان” ضواحي مدينة ورزازات ب 2461 بطاقة تعريفية، ومناطق الحوز ب 1442 بطاقة، ثم دمنات ب 1298 بطاقة، وشيشاوة ب 457 بطاقة تعريفية وأخيرا المدينة العتيقة بمراكش التي عرفت إنجاز 86 بطاقة .

وتتويجا لهذه العملية شرعت حاليا الفرق المتنقلة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني في تنفيذ المرحلة الثانية المتمثلة في توزيع هذه الوثائق التعريفية على المستفيدين منها بشكل تدريجي، حيث بلغت نسبة التسليم إلى غاية يوم 29 أكتوبر الجاري %87 من مجموع المستفيدين، بما مجموعه 9647 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أطلقت هذه العملية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية القاضية بدعم وإسناد سكان المناطق المتضررة من الزلزال، حيث تم إيفاد هذه الفرق المتنقلة إلى الدواوير والقرى المتضررة بغرض إنجاز وتجديد البطائق الوطنية لفائدة المواطنات والمواطنين الذين فقدوا وثائقهم الشخصية جراء انهيار وتضرر منازلهم، خصوصا الوثائق التعريفية الضرورية للاستفادة من باقي الخدمات العمومية التي خصصتها الدولة للسكان المتضررين.

يسرى عويفي