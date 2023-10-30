بوليساريو تتبنى استهداف السمارة

أعلنت جبهة البوليساريو الانفصالية، مساء أمس الأحد، مسؤوليتها عن الهجوم الذي استهدف مدينة السمارة، وتسبب في مقتل أحد المواطنين وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وقالت الجبهة الانفصالية، في بلاغ لها، إنها “نفذت هجومات جديدة ضد قوات الاحتلال المتمركزة بقطاعات المحبس، السمارة والفرسية، مخلفة خسائر فادحة في تكنات وتخندقات العدو”.

يشار إلى أن أربع انفجارات في مدينة السمارة، خلفت، ليلة أول أمس السبت، قتيلا و3 جرحى، حالة اثنين منهم خطيرة، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.

وأفادت السلطات أن الانفجارات طالت أحياء مدينة الجنوب وحي السلام والمنطقة الصناعية (انفجاران)، مضيفة أن المصابين بجروح خطيرة تلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى المستشفى بالعيون.

إقرأ أيضا: