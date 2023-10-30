بورصة الدار البيضاء : ارتفاع طفيف في تداولات الافتتاح

افتتحت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الإثنين على وقع ارتفاع طفيف، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” ارتفاعا بنسبة 0,06% ليستقر عند 11.994,56 نقطة.

كما سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة تقدما بنسبة 0,17 % إلى 975,42 نقطة، وكذلك الشأن بالنسبة لمؤشر “MASI.ESG”، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، الذي حقق زيادة بنسبة 0,15 %، إلى 884,73 نقطة.

وبصم “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في بورصة الدار البيضاء، على ارتفاع بنسبة 0,25%، ليستقر عند 1.010,69 نقطة.

على مستوى القيم الفردية سجلت أقوى الارتفاعات من قبل، ” أوطوهال” (2,97 % / 68,99 درهما)، و”دجى الإنعاش الضحى” (2,7 % / 15,2 درهما)، وإقامات دار السعادة (2,18 % / 22,99 درهما)، و”لافارج هولسيم المغرب” (1,87 % / 1.910 درهما)، و أليانس (1,85 % / 110 درهما).

بالمقابل، سجلت أقوى الانخفاضات من لدن،”ميكروداتا” (-5,48 % / 547,2 درهما)، و”موطانديس” (-1,98 % / 242,1 درهما)، و”ريسما” (-1,73 % / 216,2 درهما)، و” التجاري وفابنك” (-1,66 %/ 455,3 درهما)، و”الشركة الأشغال العامة للبناء بالدار الدار البيضاء” (-0,58 % / 172 درهما).

وكان مؤشر”مازي” قد أنهى تداولات الجمعة الماضي على خسارة بنسبة 0,39%.

(و م ع)

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