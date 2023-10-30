السنيني: تنظيم الماراثون كان جيدا

أكد حسن السنيني، المدير التقني لماراثون البيضاء، أن التنظيم كان في المستوى، للنسخة 14 التي جرت أمس (الأحد)، وعرفت مشاركة الآلاف.

وأوضح المتحدث نفسه في تصريح ل”الصباح”، أن المنظمين عانوا بسبب عدد من التحديات، إذ كان هدفهم الرفع من توقيت الماراثون النسوي، وتحقيق عدد كبير من المشاركين، وهما الهدفان اللذان تحققا أمس (الأحد).

وأضاف السنيني أن التنظيم كان جيدا من حيث حركة السير والتزام الأمن الوطني، ومرور المتسابقين من عدد من الشوارع المعروفة بالبيضاء، رغم التخوف الذي كان بسبب تغيير الانطلاقة من ملعب محمد الخامس بالمعاريف، إلى مركب الأمل بالوازيس.

وشدد المتحدث ذاته على أن الإشكال الوحيد هو وصول المتسابقين، لكن تم تدبير ذلك بشكل جيد.

وتوج بالماراثون الكيني ليمو كيبروب، بعدما قطع المسافة في ساعتين و13 دقيقة و29 ثانية، متبوعا بالمغربيين، محمد طلحاوي ومنتصر زاغو.

ولدى الإناث فازت الكينية موكامي ويديرا بالماراثون، قاطعة المسافة في ساعتين و29 دقيقة و46 ثانية، أمام مواطنتها باسكاليا شبكورير، والإثيوبية كود شالا جيجو.

وفي نصف الماراثون، توج المغربي عبد الكريم بنزهرة باللقب، بعد قطعه مسافة السباق في ساعة ودقيقتين و52 ثانية، أمام إبراهيم خليفه وفتحي عبد الناصر.

ولدى الإناث، عاد اللقب للعداءة المغربية فاطمة الزهراء أوهريس، التي قطعت مسافة السباق في ساعة و15 دقيقة و53 ثانية، متقدمة على مواطنتيها فتيحة بنشتكي وعزيزة علوي سلسولي.

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