لأول مرة.. استوديوهات أطلس بورزازات تحتضن فعاليات مهرجان الوازيس

تحتضن استوديوهات أطلس بورزازات، ابتداء من غد الجمعة 27 أكتوبر 2023، فعاليات مهرجان “الوازيس” للموسيقى الإلكترونية، الممتدة إلى غاية 29 أكتوبر الجاري، بمشاركة عدد من الفنانين البارزين مثل ARTBAT و OK Williams و Rodriguez Jr.

وستشهد أولى سهرات المهرجان، غدا الجمعة، مشاركة كل من الفنانين: Walshy Fire، Draganov، Ouenza، Alo Wala، Goya Gumbani، إلى جانب The Mbari House، فيما سيسهر على تنشيط سهرتي السبت والأحد كل من Honey Dijon و DJ Koze و Jyoty و Partiboi69 و Romy و Sofia Kourtesis، وغيرهم من الفنانين القادمين من سائر أنحاء العالم لمنح جمهور “الوازيس” عروضا موسيقية سخية ومذهلة.

وحدد منظمو هذه التظاهرة الدولية أسعار تذاكر ابتداء من 290 أورو، متوفرة عبر الموقع الرسمي للمهرجان intothewild.ma.

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