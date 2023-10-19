بورصة الدار البيضاء : تداولات الافتتاح على وقع الأخضر

استهلت بورصة البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع الأخضر.

وهكذا سجل مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، ارتفاعا بنسبة 0,13% منتقلا إلى 12.265,87نقطة.

كما سجل مؤشر”MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,27% إلى 1.001,97 نقطة.

بدوره سجل “MASI.ESG”، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، نموا بنسبة0,21%، إلى 907,41 نقطة.

وحقق “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في بورصة الدار البيضاء، زيادة 0,78% بنسبة ، ليستقر عند 1.033,22 نقطة.

على صعيد القيم، سجلت أقوى الارتفاعات من طرف “سطوكفيس شمال إفريقيا” (+6,95% / 11,39 درهما)، ومناجم (+ 4,61% / 1.726 درهما)، وكولورادو (+2,93% / 47,5 درهما)، وميكروداتا (+2,89% / 565,9 درهما).

من جهة أخرى، سجلت أقوى الانخفاضات من لدن أطنطاسند (-1,6% / 120,05 درهما)، ولوسيور (-1,48% / 272 درهما)، وموتانديس (-1,18% / 252 درهما)، وأكديتال (-0,77% / 516 درهما)، وأطوهول (-0,5% / 69 درهما).

وكان مؤشر”مازي” قد أنهى تداولات أمس الأربعاء على ربح بنسبة 0,93%.

(و م ع)

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