تعاون أمني مغربي إسباني يطيح بداعشي في بامبلونا

بتعاون وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومركز المخابرات الوطني الإسباني ووكالة اليوروبول، اعتقلت الشرطة الوطنية الإسبانية، أول أمس الأربعاء في بامبلونا، ​​شخصا يشتبه في انتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي.

وكشفت وكالة الأنباء الإسبانية أن الموقوف عثر بحوزته على مئات الكتيبات المخصصة للتدريب الذاتي للإرهابيين، واستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لتجنيد وتلقين مجندين آخرين.

وجرى تقديم المشتبه به، أمس الخميس، أمام محكمة التحقيق المركزية رقم 1، التي قررت إيداعه الحبس الاحتياطي، بناء على المعلومات المتوفرة لدى قوة الشرطة الوطنية.

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