المتاجرة في كتب مجانية يورط مدير مؤسسة تعليمية بالبيضاء

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الخميس وصباح اليوم الجمعة، من توقيف خمسة أشخاص، من بينهم مدير مؤسسة تعليمية عمومية، للاشتباه في تورطهم في خيانة الأمانة وحيازة أشياء متحصلة من أفعال إجرامية، والاتجار في كتاب مدرسي يكتسي طابع المجانية.

وأفاد مصدر أمني أن عناصر الشرطة بمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء ضبطت صاحب محل لبيع المستلزمات المكتبية وهو في حالة تلبس ببيع مجموعة من الكتب المدرسية، التي توفرها الوزارة الوصية من أجل توزيعها على المتمدرسين بالمجان، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات عن توقيف مدير مؤسسة تعليمية عمومية للاشتباه في تورطه في تصريف هذه الكتب مقابل مبالغ مالية.

وبالموازاة مع هذا التدخل الأمني، باشرت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين الشق تدخلا مماثلا ضبطت خلاله كتبيا آخر وهو في حالة تلبس بالاتجار بنفس الكتب، حيث أسفرت الأبحاث والتحريات عن توقيف مسيري دار للنشر ومطبعة بالمنطقة القروية بوسكورة، واللذين تم العثور بحوزتهما على 30 ألف و869 نسخة من نفس الكتب، علاوة على 80 ألف نسخة إضافية في طور الطباعة.

وأكد المصدر ذاته إيداع اثنين من المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما جرى إخضاع باقي المشتبه فيهم للبحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

يسرة عويفي

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