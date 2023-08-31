ايلون ماسك: “إكس”( تويتر) سيتيح إجراء مكالمات صوتية ومرئية

أعلن إيلون ماسك مالك “إكس” (“تويتر” سابقا ) أن منصة التواصل الاجتماعي ستتيح مستقبلا إمكانية إجراء مكالمات صوتية ومرئية في أفق جعلها “تطبيقا شاملا “.

وكتب إيلون ماسك في منشور على المنصة أن “المكالمات الصوتية والمرئية آتية إلى +إكس+”، لكنه لم يحدد موعد إطلاق هاتين الخدمتين الجديدتين.

وأوضح أنهما ستكونان متوافرتين على الأجهزة العاملة بـأنظمة “أندرويد” و”آي أو إس”، إضافة إلى أجهزة “ماك” والكمبيوتر الشخصي (بي سي)، ولا يحتاج استخدامها إلى رقم هاتف. ووصف “إكس” بأنها “دليل الهاتف العالمي”.

وأعلن ماسك والمديرة العامة الجديدة للمنصة ليندا ياكارينو في يوليوز المنصرم تغيير اسم “تويتر” إلى “إكس” واستبدال شعار الطائر الأزرق بحرف “إكس” أبيض، مؤكدين أن الشبكة ستصبح تطبيقا شاملا متنوع الأغراض مستوحى من منصة “وي تشات” في الصين، تتيح لمستخدميها التواصل الاجتماعي وإدارة شؤونهم المالية في آن واحد.

وحصلت ذراع “إكس” للمدفوعات “تويتر بايمنتس” الاثنين الماضي من سلطات ولاية رود آيلاند الأميركية على ترخيص “مهم” يجيز إرسال عملات، ما يخو لها “المشاركة في الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة” كالتداول والم حافظ والمدفوعات وفق ما أكده موقع “كوين واير” المتخصص في العملات المشفرة.

(و م ع)

إقرأ أيضا: