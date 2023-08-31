مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم يتعلق بالتعيين في المناصب العليا

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.920 بتغيير المرسوم رقم 2.21.578 بتاريخ 22 من محرم 1443 (31 غشت 2021) المتعلق بالتعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، نيابة عن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير المادة 11 من المرسوم رقم 2.21.578 سالف الذكر، بشأن التعيين في المناصب العليا بإدارات الجهات والأجور والتعويضات المرتبطة بها.

(و م ع)

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