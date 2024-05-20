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الصباح السياسي

الملك يهنئ الرئيس الكاميروني بمناسبة العيد الوطني لبلاده

منذ ساعة واحدة
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بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى بول بيا رئيس جمهورية الكاميرون، بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وعبر جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني لبول بيا مقرونة بأصدق متمنيات جلالته للشعب الكاميروني بموصول الرخاء والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لكم عن مدى اعتزازي بروابط التضامن والصداقة الأخوية التي تجمع بين شعبينا وبلدينا”.

وأكد جلالة الملك للرئيس الكاميروني عزم جلالته على مواصلة العمل سويا من أجل المضي قدما في توطيد أسس التعاون المغربي الكاميروني بما ينطوي عليه من إمكانات واعدة.

منذ ساعة واحدة
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