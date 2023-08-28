بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على أداء شبه مستقر

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الإثنين على أداء شبه مستقر.

وتراجع مؤشرها الرئيسي “مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، بنسبة 0,01 في المائة عند 11.897,7 نقطة.

في المقابل سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، ارتفاعا بنسبة 0,02 في المائة إلى 964,1 نقطة.

كما حقق MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، تقدما بنسبة 0,17 في المائة، مستقرا بذلك عند 893,2 نقطة.

من جهته، سجل “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، انخفاضا 0,18 في المائة إلى 949,35 نقطة.

على مستوى القيم الفردية سجلت أقوى الارتفاعات من قبل ستوكفيس شمال إفريقيا (+3,48% / 12,48 درهما)، سوطيما (+1,27% / 1.195 درهما)، دجى الإنعاش الضحى (+1,18% / 10,25 درهما)، اتصالات المغرب (+1,04% / 106,6 درهما)، أراضي كابيتال (+0,42% / 433 درهما).

بالمقابل سجلت أقوى الانخفاضات من لدن ستروك أندوستري (-5,17% / 33 درهما)، سنيب (-3,65% / 578 درهما)، اب المغرب.كوم (-2,07% / 25,12 درهما)، مصرف المغرب (-2,05% / 715 درهما)، أوطوهول (-1,43% / 78,36 درهما).

وكان مؤشر “مازي” قد أنهى تداولات يوم الجمعة الماضي على وقع ارتفاع بنسبة 0,18 في المائة.

(و م ع)

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