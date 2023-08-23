فيديو يطيح بلص مسلح في طنجة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة، صباح اليوم (الأربعاء)، من توقيف شخص يبلغ من العمر 20 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بالضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض.

وحسب ما ذكره مصدر أمني، فإن المشتبه فيه أقدم، رفقة شخصين آخرين، على ارتكاب عملية للسرقة باستعمال العنف بطنجة، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الأربعاء، قبل أن يتم تحديد هويات المشتبه فيهم وتوقيف أحدهم.

وأكد المصدر ذاته الاحتفاظ بالمشتبه فيه الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الجاري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيهما الثاني والثالث بعدما تم تحديد هويتيهما الكاملة.

يسرى عويفي

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