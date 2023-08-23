وفاة قائد مجموعة فاغنر الروسية في تحطم طائرة

أعلنت وسائل إعلام روسية، اليوم (الأربعاء)، نقلا عن هيأة الطيران المدني، وفاة يفغيني بريغوجين، زعيم مجموعة “فاغنر” الروسية، جراء تحطم طائرة خاصة في شمال موسكو.

وأفادت وزارة الطوارئ الروسية، بأن الطائرة التي تحطمت شمال موسكو، مملوكة ليفغيني بريغوجين، وكانت متجهة من موسكو إلى سان بطرسبورغ، مؤكدة مقتل كل من كان على متنها، وعددهم 10 أشخاص.

وقالت وزارة الطوارئ الروسية، في منشور على تطبيق “تلغرام”، “كان هناك 10 أشخاص على متن الطائرة، من بينهم طاقم من ثلاثة أشخاص. وفقا للمعلومات الأولية، وقد قضى كل الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة”.

وكالات

إقرأ أيضا: