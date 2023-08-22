تنصيب رجال السلطة الجدد بإقليم الصويرة

جرى اليوم الثلاثاء بمقر عمالة إقليم الصويرة ، حفل تنصيب رجال السلطة الجدد الذين تم تعيينهم على مستوى الإقليم، في إطار الحركة الانتقالية التي باشرتها، مؤخرا، وزارة الداخلية.

ويتعلق الأمر برئيس دائرة الحنشان ، وباشا تمنار ، و 11 قائدا جديدا (مقاطعة السقالة بالصويرة، وقيادات تمانت، مرامر، إدا أوتغوما، الشياظمة الجنوبية، أقرمود، أركان، تيدزي، أوناغا، الشياظمة الشمالية والحنشان) .

وفي كلمة بالمناسبة، ذكر عامل الإقليم عادل المالكي ، الذي ترأس الحفل بحضور الكاتب العام للعمالة ، ومنتخبين ، ورؤساء مصالح خارجية ، وشخصيات مدنية وعسكرية ، وفاعلين بالمجتمع المدني ، بالسياق الذي تأتي فيه هذه الحركة الانتقالية لضخ دماء جديدة في عمل الإدارة الترابية ، مؤكدا أن رجال السلطة مدعوون أكثر من أي وقت مضى بتأدية المهام بالتزام مطلق والتواجد المتواصل بالميدان والتحلي بالمسؤولية تنفيذا للتعليمات الملكية السامية .

وشدد المالكي في هذا السياق ، على الجدية والتفاني في القيام بهذه المهمة ، مشيرا إلى أن الجدية شكلت إطار خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال24 لعيد العرش .

كما دعا رجال السلطة إلى الانخراط التام والجاد في مختلف المشاريع والأوراش التنموية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ولاسيما ورش تعميم الحماية الاجتماعية باعتباره أولوية وطنية ، والحرص على مواكبة الأوراش المفتوحة على مستوى الإقليم وخاصة المشاريع المتعلقة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تجسد الرؤية الملكية لضمان حياة كريمة للساكنة ، مع إيلاء اهتمام خاص لإشكالية التدبير الأمثل للموارد المائية عبر تبني مقاربة تشاركية وواقعية .

جدير بالذكر أن وزارة الداخلية قامت بإجراء حركة إنتقالية في صفوف رجال السلطة همت 1116 منهم ، يمثلون 25 بالمائة من مجموع أفراد هذه الهيئة العاملين بالإدارة الترابية.

(و م ع)

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