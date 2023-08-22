الرصاص لإيقاف مسلح بالعطاوية

لجأ مفتش شرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة العطاوية، ليلة أمس (الإثنين) إلى استخدام سلاحه الوظيفي، في تدخل أمني لتوقيف شخص كان يحمل أداة حادة، تسببت في تهديد سلامة المواطنين وأفراد الشرطة.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني، أن عملية التدخل جاءت بعد أن هاجم المشتبه به شخصا آخر، إلا أنه قاوم بعنف رفقة أحد إخوته، وباستخدام أداة حادة وسلاح أبيض، ما أسفر عن إصابة أحد أفراد الدورية بجروح، لذا اضطر مفتش الشرطة إلى إطلاق رصاصتي تحذير، قبل أن يصيب المشتبه به في أسفل جسده.

وأشار المصدر ذاته أن المشتبه به يخضع حاليا للمراقبة الطبية في المستشفى، في انتظار البحث القضائي الذي يجرى بإشراف النيابة العامة المختصة، لكشف تفاصيل وخلفيات الحادثة.

ولا تزال التحقيقات جارية للقبض على شقيق الجاني، الذي يشتبه ضلوعه في تنفيذ هذه الأعمال الإجرامية.

يسرى عويفي

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