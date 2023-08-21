الملك يصدر عفوه على 760 شخصا في عبد الشباب

بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة، أصدر الملك محمد السادس أمره السامي بالعفو على 760 شخصا، منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.

وفي ما يلي نص بلاغ وزارة العدل بهذا الخصوص:

“بمناسبة عيد الشباب السعيد لهذه السنة 1445 هجرية 2023 ميلادية تفضل الملك فأصدر أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة الشريفة وعددهم 760شخصا وهم كالآتي:

المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة اعتقال وعددهم 601 نزيلا وذلك على النحو التالي:

– العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 50 نزيلا

– التخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لفائدة: 551 نزيلا المستفيدون من العفو الملكي السامي الموجودون في حالة سراح وعددهم 159 شخصا موزعين كالتالي: – العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لفائدة: 37 شخصا

– العفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لفائدة: 08 شخصا

– العفو من الغرامة لفائدة : 107 أشخاص

– العفو من عقوبتي الحبس والغرامة لفائدة: 06 أشخاص

– العفو من الغرامة ومما تبقى من العقوبة الحبسية لفائدة: 01 شخص واحد المجموع العام: 760

(و م ع)

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