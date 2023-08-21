الرصاص لإيقاف عشريني مسلح بالبيضاء

اضطر عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن البيضاء، صباح اليوم (الاثنين)، لاستخدام أسلحتهم الوظيفية لتوقيف شخص يبلغ من العمر 21 سنة، من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة، والذي كان في وضعية غير طبيعية وعرض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد خطير باستعمال السلاح الأبيض.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني، أن توقيف المشتبه فيه المسلح تم بناء على إشعار توصل به المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق بولاية أمن البيضاء، مفاده قيام شخص في حالة سكر متقدمة بإحداث الفوضى بالشارع العام، وهو ما استدعى تدخل أقرب دورية للشرطة من أجل توقيفه، غير أنه واجه عناصرها بمقاومة عنيفة بواسطة سكين من الحجم الكبير، مما اضطر حارسي أمن لاستعمال أسلحتهما الوظيفية وإطلاق عيارات تحذيرية قبل إصابته على مستوى أطرافه السفلى.

وأكد المصدر ذاته الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

يسرى عويفي

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