أمن صفرو يطيح بعصابة لسرقة المخيمات الصيفية

تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس (الأحد)، من توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم قاصر، للاشتباه في تورطهم في ارتكاب عمليات سرقة مقرونة باستعمال العنف.

وأفاد مصدر أمني لـ”الصباح”، أن المعطيات الخاصة بالبحث كشفت تورط الموقوفين في ارتكاب سرقات مقرونة باعتداءات جسدية في حق مرتادي أحد المخيمات الصيفية الذي يقع بضواحي صفرو، قبل أن تسفر عملية أمنية ميدانية عن تحديد هوياتهم وتوقفيهم مساء أمس الأحد.

ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، وفق المصدر ذاته، من حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء والعصي والأدوات الراضة التي يشتبه استعمالها في ارتكاب هذه الاعتداءات، فضلا عن حجز مجموعة من الهواتف النقالة التي يشتبه في أنها من عائدات هذه الأفعال الإجرامية.

وتم إخضاع الموقوفين لتدبير الحراسة النظرية، والمراقبة بالنسبة للقاصر الموقوف، رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل منهم.

يسرى عويفي

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