بالصور.. نجوم مهرجان فضالة بالمحمدية يشعلون حماس الجماهير في عيد الشباب

تزامنا مع ذكرى عيد الشباب، أشعل عدد من نجوم الأغنية المغربية حماس جماهير مهرجان فضالة بالمحمدية، الذي استقطب مئات آلاف المتفرجين ليلة أمس (الأحد)، مقدمين تشكيلة متنوعة من الأغاني الوطنية والشبابية، التي نالت استحسان الوافدين عليه.

وأبان الحضور الجماهيري المكثف، القادم من مختلف مناطق المغرب وخارجه، عن عشق الجمهور الكبير لمختلف الأشكال الموسيقية التي يقترحها منظمو المهرجان، الذي ظل وفيا لتقاليده الفنية والثقافية ولهويته التي تتجسد في قيم التسامح والعيش المشترك وحب الوطن.

وفي أجواء حماسية، اتسمت بالحضور الأمني المكثف، تفاعلت الجماهير بشكل رائع مع أغاني كل من الفنانين زكرياء الغافولي وسلمى رشيد وريم فكري ورياض العمر ويوسف أقديم، المشهور فنيا باسم “لارتيست”، وعبد العزيز الستاتي، وغيرهم من المغنين المشهورين، بحضور هشام أيت منا، رئيس جماعة المحمدية، الذي حرص شخصيا على ضمان سير فعاليات المهرجان في أحسن الأجواء.

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