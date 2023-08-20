تدشين مقر الدائرة الثانية للأمن بإنزكان

جرى، اليوم الأحد، تدشين المقر الجديد للدائرة الثانية للشرطة التابعة لمنطقة أمن إنزكان، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى السبعين لثورة الملك والشعب.

ويشمل هذا المقر بنية من المستوى الأول للمرفق العام الشرطي، موجهة لتقديم خدمات القرب لفائدة ساكنة هذا التجمع الحضري الحيوي بولاية أمن أكادير.

وتبعا للمعطيات التقنية المقدمة خلال حفل التدشين، تتكون البناية الجديدة من طابقين يحتويان على مجموعة من فضاءات الاستقبال والمكاتب الموجهة لاحتضان مختلف المصالح التابعة لدائرة الشرطة، بما فيها مكاتب الشواهد الإدارية، وفرق الأبحاث والتحريات وكذا خلية استقبال النساء والأطفال ضحايا العنف، كما تحتوي هذه البنية على مرافق صحية ومرآب داخلي خاص بسيارات ومعدات الأمن الوطني.

ووفقا لمصدر أمني، فقد تم الحرص على تجهيز هذا المقر الجديد بجميع الوسائل المهنية والتقنية والتجهيزات الحديثة التي تتماشى واستراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني في مجال تقريب وتجويد الخدمات المقدمة للمرتفقين وتحسين فضاء الاشتغال بالنسبة للموظفين.

يشار إلى أن انطلاق العمل بالمقر الجديد للدائرة الثانية للشرطة بإنزكان يأتي في إطار “استراتيجية المديرية العامة للأمن الوطني الرامية لتحديث البنيات الأمنية الموجهة للاستقبال اليومي للمواطنين، وذلك بالشكل الذي يسمح بتوفير ولوجيات وفضاءات استقبال ملائمة للمرتفقين لقضاء أغراضهم الإدارية والقضائية في أحسن الظروف، فضلا عن إكسابها القدرة على استيعاب البنيات التحتية التي تتطلبها عملية رقمنة عمل الشرطة وربطها بمختلف البرامج والأنظمة المعلوماتية الحديثة”.

يسرى عويفي

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