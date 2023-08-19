“باشا” يقطع مضيق جبل طارق سباحة

في مبادرة تظهر الجانب الآخر لرجال السلطة في العهد الجديد، تمكن أحد المسؤولين الإداريين بدرجة “باشا” بعاصمة البوغاز، من قطع مضيق جبل طارق سباحة، ليبرز الوجه المشرق لرجال السلطة الشباب المنخرطين في الحياة الرياضية والاجتماعية، إضافة إلى الالتزام بالمهام التي تتطلبها مسؤولياتهم.

و تمكن رجل السلطة (الباشا) إلى جانب سباحين آخرين في مبادرة تكشف عن روح التحدي، بمشاركة 13 سباحا، من قطع مضيق جبل طارق سباحة في مدة زمنية مدتها ثلاث ساعات و56 دقيقة، بعد أن كانت الإنطلاقة من شاطئ طريفة الإسبانية ونقطة الوصول بشاطئ “الدالية”.

وتمكن الثلاثي المكون من “نجيب سمالي”، “يوسف العلالي” والفرنسي المقيم بمدينة مراكش “بينوا جيلو” من احتلال الصفوف الأولى.

وحسب مصادر “الصباح” فقد شغل السباح “نجيب سمالي” أخيرا منصب قائد بالملحقة الإدارية 11 بطنجة، قبل أن تحمله حركة التنقيلات الأخيرة التي همت رجال السلطة، إذ تم تعيينه باشا بالقنيطرة.

وهو، حسب مصادر “الصباح”، أول رجل سلطة يشارك في هذا النوع من السباقات، كما دوّن نفسه ضمن قائمة السبّاحين الذين نجحوا في عبور مضيق جبل طارق.

يوسف الجوهري(تطوان)

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