موجة حر من الجمعة إلى الأحد بعدد من أقاليم المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر تتراوح ما بين 37 و49 درجة من اليوم الجمعة إلى بعد غد الأحد، وذلك بعدد من أقاليم المملكة.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر، أنه يرتقب تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 46 و49 درجة، اليوم الجمعة وغدا السبت، بكل من تارودانت وإزكان وأيت ملول وشتوكة-آيت بها وأكادير إيدا أو تنان وشيشاوة وقلعة السراغنة والصويرة ومراكش والرحامنة وآسفي واليوسفية وطانطان وآسا-الزاك وكلميم وطرفاية والعيون وبوجدور وسمارة وواد الذهب.

كما تتوقع المديرية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 38 و42 درجة، اليوم، بكل من إفران والحاجب ووجدة-أنجاد وتاوريرت وجرادة وورزازات وبولمان وتنغير وداخل أقاليم الرباط والنواصر وتطوان وفحص-أنجرة والحسيمة ودريوش والناظور وبركان.

ومن المرتقب أيضا أن تشمل الظاهرة الجوية نفسها، بدرجات تتراوح ما بين 44 و47 درجة، اليوم الجمعة وغدا السبت، عمالات وأقاليم وزان وفاس ومكناس ومولاي يعقوب وكرسيف والخميسات وتاونات وسيدي سليمان وسيدي قاسم وتازة وبني ملال وخريبكة وبن سليمان وسيدي بنور وخنيفرة وفقيه بن صالح وسطات وزاكورة والراشيدية وتزنيت وطاطا وسيدي إفني وأوسرد.

ويتوقع أيضا أن تشمل هذه الظاهرة الجوية بدرجات تتراوح ما بين 37 و41 درجة، خلال الفترة ذاتها، عمالات وأقاليم العرائش وطنجة-أصيلة وشفشاون وأزيلال والحوز والحاجب وصفرو وبرشيد وداخل أقاليم تمارة-صخيرات وسلا والقنيطرة والجديدة.

كما أشارت المديرية إلى أنه من المرتقب أن تشمل الظاهرة الجوية نفسها (ما بين 44 و47 درجة)، بعد غد الأحد، عمالات وأقاليم تارودانت وأكادير إيدا أو تنان وإنزكان-أيت ملول وشتوكة-آيت باها وكلميم وآسا-الزاك وطانطان وطرفاية وبوجدور والسمارة والعيون وواد الذهب ووزان وفاس ومكناس وتاونات ومولاي يعقوب وسيدي قاسم وسيدي سليمان وخريبكة وبني ملال وفقيه بن صالح وسطات والرحامنة واليوسفية وآسفي ومراكش وقلعة السراغنة وشيشاوة والصويرة والراشيدية وتزنيت وطاطا وسيدي إفني، فيما ستتراوح ما بين 39 و43 درجة في كل من العرائش وكرسيف وتازة والخميسات وأزيلال والحوز وصفرو والحاجب وخنفيرة والقنيطرة وبن سليمان وسيدي بنور.

(و م ع)

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