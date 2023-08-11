القنيطرة.. المهرجان الوطني الأول لفن الملحون من 25 إلى 27 غشت

تنظم جمعية هواة الفن للتربية والثقافة بالقنيطرة، المهرجان الوطني الأول لفن الملحون من 25 إلى 27 غشت 2023، تحت شعار “فن الملحون تراث مغربي مشترك”.

وذكر بلاغ للمنظمين أن تنظيم هذا المهرجان يأتي تخليدا لذكرى ثورة الملك والشعب، وبدعم من المجلس الجماعي للقنيطرة وبتعاون مع مديرية الثقافة بالمدينة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الدورة الأولى للمهرجان الوطني لفن الملحون تهدف إلى تنشيط مدينة القنيطرة واحياء فن الملحون الذي ساهم شيوخ المنطقة في زرع بذوره الأولى، وإلى إعادة تبويئه المكانة اللائقة ضمن خريطة أعراسها الثقافية، وتقريبه من الجمهور.

ويتضمن برنامج هذه الدورة التي ستعرف مشاركة أزيد من 60 فنانا من مختلف مدن المملكة، تنظيم سهرات فنية و ندوات علمية، حول فن الملحون، فضلا عن تكريم مجموعة من رواده.

وستنظم فقرات هذا المهرجان على امتداد 3 أيام بعدة فضاءات بالمدينة منها، القصر البلدي، قاعة الندوات، المركب الثقافي وكورنيش سبو.

(و م ع)

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