اتحاد طنجة لكرة القدم يعلن عن انتدابات جديدة

أعلن نادي اتحاد طنجة، مساء الاثنين، عن حسم 3 انتدابات جديدة خلال المركاتو الصيفي لتعزيز تركيبته البشرية خلال الموسم الكروي المقبل.

وأعلن النادي عن التوقيع مع الحارس الجزائري مرباح غاية على عقد احترافي إلى غاية 2026، بعدما ضمه لنصف الموسم الماضي على سبيل الإعارة من الرجاء البيضاوي. ويعتبر مرباح غاية (29 سنة) واحدا من العناصر التي ساهمت في الأداء الاستثنائي لفارس البوغاز خلال النصف الثاني من البطولة الاحترافية للعام الماضي وتفادي النزول إلى القسم الثاني.

كما تعاقد اتحاد طنجة مع المدافع الجزائري وليد بنشريفة لموسمين، قادما من نادي أولمبيك خريبكة، فيما عزز خط الوسط باللاعب ذي الحس الهجومي رضا الجعدي، القادم من نادي الوداد الرياضي لتعزيز تشكيلة فارس البوغاز بعقد يمتد إلى سنة 2025.

وكان اتحاد طنجة قد جدد، خلال فترة الانتقالات الحالية، عقود مجموعة من اللاعبين الأساسيين في تشكيلته إلى غاية سنة 2025، ويتعلق الأمر بنعمان أعراب وزهير الواصلي وفوزي عبد المطلب وأحمد الشنتوف، كما وقع عقدا احترافيا يمتد إلى غاية 2026 مع لاعب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة عبد الحميد المعالي، بعد تألقه اللافت في كأس إفريقيا الأخيرة.

أما على مستوى العارضة التقنية، فقد تم تجديد عقود بعض أفراد الطاقم، ويتعلق الأمر بمساعد المدرب عبد الواحد بلقاسم، والمعد البدني رشيد بلحاج، ومدرب الحراس محمد بيستارة، ومحلل الأداء أحمد الزخنيني.

بعد استئناف التداريب بتاريخ 24 يوليوز الجاري، من المنتظر أن يدخل اتحاد طنجة ابتداء من اليوم الثلاثاء في تربص إعدادي مغلق يمتد لعشرة أيام.

(و م ع)

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