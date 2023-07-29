وداعا العربي مويسة

انتقل إلى عفو الله، اليوم السبت بالرباط، اللاعب الدولي السابق في صفوف المنتخبين الوطنيين لكرة اليد (كان عميده) وكرة القدم وتألق معهما أواخر الستينيات وبداية السبعينيات من القرن الماضي.

كما لعب في صفوف فريقي المغرب الفاسي والوداد البيضاوي لكرة القدم. وتوج مع الأخير بعدة ألقاب.

رقم قياسي يبقى دائما في حوزة السي العربي كونه خاض أربع مباريات فقط مع المغرب الفاسي وسجل في كل واحدة هدفا ليتم اختياره من طرف المدرب الإسباني سابينو باريناغا لتعزيز صفوف المنتخب المغربي.

تغمده الله السي العربي بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه وألهم اهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

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