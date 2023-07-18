التجمع الوطني للأحرار: اعتراف إسرائيل بمغربية الصحراء تتويج لسلسة اعترافات دول وازنة تقديرا لعدالة موقف المملكة

ثمن حزب التجمع الوطني للأحرار قرار دولة إسرائيل الاعتراف بسيادة المغرب على صحرائه، الذي يأتي تتويجا لسلسة من الاعترافات التي أقرتها دول وازنة تقديرا منها لعدالة الموقف المغربي وللجهود التي بذلها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس في تنمية وازدهار الأقاليم الجنوبية.

وأشاد أعضاء المكتب السياسي للحزب، في بلاغ صدر عقب اجتماعه أمس الاثنين، بالسياسة الحكيمة لجلالة الملك في ما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، وبتوالي الانتصارات الدبلوماسية في هذا الملف، مما أفرز تبني مجموعة من الدول لمواقف صريحة تنتصر للشرعية ولمصداقية الطرح المغربي، مجددين تأكيد الحزب على ضرورة اليقظة والتعبئة لجميع الأحزاب السياسية والقوى الحية داخل المجتمع للتصدي لمختلف المناورات التي تحاك ضد الوحدة الترابية للمملكة.

من جهة أخرى، يضيف البلاغ، استحضر أعضاء المكتب السياسي تخليد المغاربة، نهاية الشهر الجاري، للذكرى الـ 24 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، بما تحمله هذه المناسبة من معاني التعلق بأهداب العرش العلوي المجيد، كونها محطة من محطات تجديد البيعة لجلالة الملك، ومناسبة للتوقف عند المنجزات التي قامت بها المملكة طيلة الـ 24 سنة الماضية، من خلال مباشرة مجموعة من الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والتي وضعت المغرب على مسار التنمية وجعلت منه بلدا متفردا في المنطقة، وقوة صاعدة على المستوى الإقليمي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المكتب السياسي استمع لعرض سياسي قدمه رئيس الحزب، ثمن من خلاله انخراط جميع التنظيمات الموازية للحزب في الدينامية التي يعيشها حزب التجمع الوطني للأحرار، فضلا عن أربعة عروض أخرى، لكل من أمينة بنخضراء، حول تقدم الفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية في إعداد تصور الحزب بخصوص مدونة الأسرة، وعبد الله غازي حول أنشطة الفيدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، وعرضين مماثلين لرئيسي الفريقين البرلمانيين تطرقا فيهما لحصيلة عمل الفريقين على مشارف اختتام الدورة الربيعية.

وعلى مستوى العمل الحكومي، ثمن المكتب السياسي للحزب المقاربة التي اعتمدتها الحكومة في مواجهة التضخم، مجددا التأكيد على تحلي الحكومة بالشجاعة السياسية لاتخاذ القرارات الصائبة من خلال حزمة إجراءات تروم دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وخلص البلاغ إلى أن المكتب السياسي أكد وجاهة الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية التي قامت بها الحكومة منذ تنصيبها، مبرزا أن المؤشرات الاقتصادية الإيجابية المسجلة تؤكد أن المغرب دخل مرحلة التعافي الاقتصادي والخروج من الأزمة.

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