برقية تهنئة من الملك إلى أعضاء المنتخب الوطني لكرة السلة للاعبين المحليين

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى أعضاء المنتخب الوطني المغربي لكرة السلة للاعبين المحليين بمناسبة فوزهم ببطولة إفريقيا “أفروكان 2023”.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية، “بمناسبة فوز المنتخب الوطني المغربي لكرة السلة للاعبين المحليين ببطولة إفريقيا “أفروكان 2023″، التي احتضنتها أنغولا، يسعدنا أن نتقدم إليكم، بأحر تهانئنا على هذا التتويج الإفريقي المشرف لكرة السلة المغربية”.

كما أشاد صاحب الجلالة بجهود كل من ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الرياضي القاري من لاعبين ومدربين وطاقم تقني وطبي وإداري، منوها جلالته بما أبان عنه اللاعبون طوال مراحل هذه المنافسة من روح رياضية وتنافسية عالية، أهلتهم للظفر بهذا اللقب وإضافته إلى السجل الذهبي للألقاب الرياضية المغربية القارية والدولية.

ومما جاء في هذه البرقية أيضا “وإننا إذ نتمنى أن يشكل هذا التتويج الرياضي الجديد على المستوى الإفريقي حافزا قويا للمشرفين على كرة السلة الوطنية لبذل المزيد من الجهود لتطوير هذه الرياضة والنهوض بها في بلادنا، لندعو الله تعالى لكم بموصول العطاء والتألق، مشمولین بسابغ عطفنا ورضانا”.

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