بنك المغرب: ارتفاع الدرهم بنسبة 0,54 في المائة مقابل الدولار خلال يونيو

أفاد بنك المغرب بأن الدرهم ارتفع بنسبة 0,54 في المائة مقابل الدولار الأمريكي وبنسبة 0,84 في المائة مقابل الأورو، خلال شهر يونيو الماضي.

وبخصوص عمليات المناقصة التي يجريها بنك المغرب مع البنوك الأخرى في سوق الصرف، أشار البنك المركزي في النشرة الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم شهر يوليوز 2023، إلى أنه لم يتم إجراء أي عملية مناقصة منذ دجنبر 2021.

وعلى مستوى السوق الما بين بنكية، بلغ متوسط حجم تبادل العملات مقابل الدرهم 70,2 مليار درهم خلال شهر ماي 2023، بزيادة قدرها 36,5 مليار درهم من سنة إلى أخرى.

وفي ما يتعلق بمعاملات البنوك مع الزبائن، فقد بلغ حجمها 33,2 مليار درهم بالنسبة للمشتريات نقدا، و18 مليار درهم للمشتريات الآجلة، مقابل 32,4 مليار درهم و24,6 مليار درهم تواليا قبل سنة.

أما بالنسبة للمبيعات، فقد همت مبلغ 33,3 مليار درهم بالنسبة للعمليات نقدا و2,5 مليار درهم للعمليات الآجلة، بعد 40,3 مليار درهم و5,1 مليار درهم على التوالي.

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