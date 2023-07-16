نتانياهو يغادر المستشفى بعد وعكة صحية

غادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المستشفى الأحد، وهو في “حالة ممتازة”، بعد ليلة قضاها هناك بسبب شعوره بدوار، على ما أفاد المستشفى ومكتبه.

ونقل نتانياهو (73 عاما) بعد ظهر أمس السبت، إلى مركز شيبا الطبي قرب تل أبيب بعد أن أمضى بعض الوقت الجمعة وسط الحر الشديد في بحيرة طبريا في شمال إسرائيل.

بحسب رئيس قسم أمراض القلب في المستشفى الإسرائيلي عامين سيغيف أجرى نتانياهو ليل السبت الأحد “سلسلة من الفحوص وهو في حالة ممتازة”.

وقال سيغيف في فيديو “بعد جميع الفحوص التي أجريت … تبين أن الجفاف سبب دخول نتانياهو المستشفى”.

وأوضح رئيس القسم أنه تم وضع “جهاز هولتر تحت الجلد” بهدف “مواصلة المراقبة المنتظمة” لقلب نتانياهو.

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