بركان بطلا لكأس العرش

أحرز فريق نهضة بركان لقبه الثالث في مسابقة كأس العرش برسم الموسم الرياضي 2021-2022 ، وذلك عقب فوزه على الرجاء الرياضي بهدف دون رد ، في المباراة النهائية، التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت أرضية المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بمدينة الرباط، برسم نهائي البطولة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.

وسجل هدف النهضة البركانية ايسوفو دايو (د 105+3 من ضربة جزاء).

وبالعودة إلى تفاصيل اللقاء ، شهد الشوط الأول من المباراة التي أدارها الحكم ياسين بوسليم ، تكافؤا بين الفريقين إن على مستوى الأداء التقني والإندفاع البدني أو على مستوى الفرص التي أتيحت للفريقين.

ومع مجريات المقابلة، أشهر حكم المباراة الورقة الحمراء في وجه لاعب الرجاء الرياضي مروان هدهودي (د 27) بعد مراجعة اللقطة في تقنية “الفار”، والتي أظهرت تدخلا “خشنا” على لاعب الفريق البركاني يوسف الفحلي.

وتمكن لاعبو الفريق البرتقالي من التعامل الإيجابي مع النقص العددي لخصمهم ، حيث نجحوا في بناء عدة هجمات افتقدت في مجملها للنجاعة ، مقابل خلق الرجاء لمحاولات وجدت في طريقها دفاعا قويا حال دون وصول الكرة إلى مرمى الحارس أمين الوعد.

وفي الدقائق الأخيرة من الجولة الأولى، فشل الفريقان في زيارة الشباك، رغم بعض المحاولات القليلة التي أتيحت لهما، لكن غياب التركيز حال دون بلوغهما الهدف المنشود، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ومع إنطلاقة الجولة الثانية اتضح بالملموس أن الفريقين دخلا عازمين على لعب جولة مفتوحة بعض الشىء وإن طغى على بعض فتراتها اللعب الفردي وتبادل المرتدات الهجومية.

وفي الدقيقة (48) ، أعلن الحكم ضربة جزاء لفريق الرجاء والتي ألغيت بعد مراجعة تقنية “الفار” بداعي تسلل أحد لاعبي النسور الخضر.

ونزل الإيقاع بعض الشيء وعم الحذر بين الجانبين، حيث استقرت الكرة في وسط الميدان مع تسجيل بعض الفرص التي غابت عنها النجاعة والتركيز من طرف الفريق الرجاوي، أبرزها تلك التي أتيحت ليسري بوزوق الذي سدد بجانب مرمى الفريق البركاني.

وفي الدقيقة (70)، أهدر لاعب فريق نهضة بركان كامارا فرصة سانحة لافتتاح التسجيل بعدما سدد كرة رأسية مرت بجانب القائم الأيمن للحارس الرجاوي.

وفي الدقائق الأخيرة من المباراة ، خلق الفريقان العديد من الفرص والتي لم تعط أكلها ، لينتهي الوقت الأصلي للقاء بنتيجة البياض.

وخلال الشوط الإضافي الأول ، خلق الفريق البرتقالي عدة فرص سانحة للتسجيل كانت أبرزها تلك التي أثمرت افتتاحه للتسجيل عن طريق ايسوفو دايو، الذي أفلح في ترجمة ضربة جزاء إلى هدف (د 105+3).

وفي الشوط الإضافي الثاني ، حاولت العناصر الرجاوية الرجوع في المباراة وفك شفرة دفاع الفريق البركاني وإيجاد الطريق الصحيح نحو الشباك، لكن عدم التركيز حال دون وصول الكرة الى مرمى الحارس الوعد، لينتهي اللقاء بفوز النهضة البركانية على الرجاء الرياضي بهدف نظيف، وبالتالي تتويجه باللقب الثالث والثاني على التوالي.

وسبق لنهضة بركان أن توج بالكأس الفضية مرتين، الأولى سنة 2018 والثانية سنة 2022.

في ختام المباراة تم تسليم الكأس الفضية لعميد فريق نهضة بركان المتوج باللقب ،وكذا لعميد فريق صقر أكادير المتوج بلقب كأس العرش لكرة القدم داخل القاعة، وعميدة نادي الجيش الملكي الفائز بكأس العرش لكرة القدم النسوية بحضور، على الخصوص، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، وفوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

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