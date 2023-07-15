نقل نتانياهو للمستشفى على عجل

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت أنه “بحالة جيدة جدا”، بعد دخوله المستشفى بسبب شعوره بدوار، فيما رجح مكتب المسؤول البالغ 73 عاما أنه أصيب بالجفاف.

وقال مكتب نتانياهو إنه نقل بسرعة بعد ظهر السبت إلى مركز شيبا الطبي، أكبر مستشفى في إسرائيل يقع قرب تل أبيب، مشيرا إلى أنه “في حالة جيدة ويخضع لفحوص طبية”.

وفي بيان آخر، قال المكتب إن المسؤول أمضى بعض الوقت الجمعة وسط الحر الشديد في بحيرة طبريا في شمال إسرائيل.

وأضاف “اليوم، شعر بدوار خفيف، وبناء على نصيحة طبيبه الشخصي الدكتور زفي بيركويتز، نقل إلى قسم الطوارئ في مركز شيبا”.

وتابع أن “الفحوص الأولية أظهرت نتائج طبيعية”، مضيفا أن “التقييم الأولي هو الجفاف”.

وفي فيديو نشر بعد ساعات عدة، قال نتانياهو إنه قضى بعض الوقت في البحيرة مع زوجته “في الشمس، بدون قبعة، بدون شرب ماء”.

وأضاف “تلك ليست فكرة جيدة”، مشيرا إلى أنه يشعر الآن بتحسن.

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