حجز كمية قياسية من المفرقعات بالبيضاء واعتقال أصحابها

تمكنت فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الدار البيضاء، وبتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ، اليوم السبت، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 37 و38 سنة، من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بحيازة وترويج شحنة من المفرقعات مجموعها 1.485.340 وحدة، والشعب النارية المهربة.

وجرى توقيف المشتبه فيهما خلال عمليات أمنية بمنطقتي البرنوصي ومولاي رشيد بالبيضاء، مباشرة بعد وصولهما على متن سيارتين نفعيتين قادمتين من إحدر مدن الشمال.

وأسفرت عملية التفتيش المنجزة على متن الناقلتين، عن حجز العدد المذكور من المفرقعات والشهب النارية المهربة، بعضها بالغة الخطورة وسبق استخدامها في تنفيذ اعتداءات جسدية خطيرة.

وتم حجز أيضا مبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي، وهواتف نقالة ووثائق تعريف مزورة.

إقرأ أيضا: