أمن مكناس يطيح بشخص يحترف قرصنة المكالمات الهاتفية

اعتقل أمن مكناس شخصا يبلغ من العمر 46 سنة، يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات الرقمية وقرصنة المكالمات الهاتفية.

وتشير المعطيات الأولية، إلى تورط المشتبه به في قرصنة شبكات الاتصالات الوطنية، عن طريق أسلوب إجرامي يقتضي استعمال معدات معلوماتية متطورة لتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى محلية وتحصيل عائدات مالية من فرق التعريفة بينها.

وكثفت المصالح الأمنية أبحاثها، بناء على شكاية تقدم الممثل القانوني لفاعل اتصالات وطني بها، مكنت من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه أمس الخميس بمكناس.

وأسفرت عمليات التفتيش المنحزة في هذه القضية، عن حجز مجموعة من بطائق التعبئة والشرائح الهاتفية الخاصة بمزودي خدمات هاتفية وطنية وحاسوب محمول علاوة على هواتف نقالة وأجهزة إلكترونية ودعامات معلوماتية تستعمل في هذا النشاط الإجرامي.

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