أمن طنجة يتفاعل مع فيديو سرقة بطنجة

تفاعلت ولاية أمن طنجة بسرعة وبجدية، مع شريط فيديو منشور على صفحات التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، يظهر شخصا يحاول تعريض سيدة للسرقة بالشارع العام، بحي “البرانص 2” بطنجة.

وأظهرت التحريات أن الأمر يتعلق بقضية زجرية تعالجها مصالح الشرطة القضائية بمنطقة أمن بني مكادة بطنجة، إذ أسفرت الأبحاث عن اعتقال المشتبه فيه متلبسا باقتراف سرقة مماثلة أمس الخميس، فضلا عن حجز الدراجة النارية المستعملة في هذا النشاط الإجرامي.

ويشكل المعني بالأمر موضوع مذكرة بحث وطنية، صادرة عن مصالح الشرطة بسيدي سليمان، للاشتباه في تورطه في ارتكاب اعتداء جسدي في حق قاصر.

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