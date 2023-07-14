موسم مولاي إدريس الأكبر: هبات ملكية لفائدة 1075 مستفيدا بمكناس ومولاي إدريس زرهون

أشرفت بعثة من الحجابة الملكية، اليوم الخميس بمولاي إدريس زرهون ومكناس، على تسليم هبات ملكية لفائدة الشرفاء الأدارسة والأسر المحتاجة وأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بمناسبة الموسم الديني لمولاي إدريس الأكبر.

وقامت اللجنة التي ترأسها محمد سعد الدين سميج، مكلف بمهمة بالحجابة الملكية، بتوزيع مساعدات مالية وكراس متحركة ونظارات طبية على أطفال يتامى أو منتمين لأسر معوزة، ومحافظ لفائدة التلاميذ وملابس على الأيتام.

وتهدف هذه الالتفات الملكية إلى مساعدة الأسر المعوزة والأشخاص المرضى، وتقديم المساعدة لهم لمواجهة تكاليف المعيشة.

وقد استفاد ما مجموعه 470 شخص من هذه الهبة الملكية بمولاي إدريس زرهون.

وتميز هذا الحفل الذي جرى في جو من الخشوع والابتهال، بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وبإنشاد أمداح نبوية.

وكانت بعثة الحجابة الملكية قد أشرفت، قبل ذلك بمكناس، على تسليم هبة ملكية لفائدة 605 من الأسر المعوزة والأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمدينة.

وخلال هذين الحفلين، رفعت أكف الضراعة إلى العلي القدير بأن يحفظ أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وأن يقر عين جلالته بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، ويشد أزره بشقيقه صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة.

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