تدشين مقر مديرية تقنين أنشطة زراعة القنب الهندي بشفشاون

أشرف “محمد الكروج”، المدير العام الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بزراعة القنب الهندي، أمس (الخميس)، رفقة محمد علمي ودان عامل إقليم شفشاون “على تدشين مقر المديرية الاقليمية للوكالة الوطنية لتقنين الانشطة المتعلقة بالقنب الهندي.

وحسب مصادر “الصباح” فإن هذه المديرية ستعمل “على تأطير ومواكبة الفلاحين المرخص لهم أو الراغبين في الحصول على الترخيص لمزاولة الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بما فيها الإنتاجية والتحويلية وتتبع جميع العمليات المتعلقة بها”، وذلك “في إطار سياسة القرب التي تنهجها الوكالة”.

ويقع مقر هذه المديرية بتجزئة شمس شارع دكالة ادرار بمدينة شفشاون.

يذكر أن المدير العام لوكالة تقنين القنب الهندي قام خلال هذا الأسبوع، رفقة السلطات المحلية والتعاونيات المعنية، بزيارة لجميع الضيعات الفلاحية التي تم زرعها بالقنب الهندي في اطار الرخص المسلمة من طرف الوكالة باقليم شفشاون.

يوسف الجوهري(تطوان)

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