تخليد الذكرى الأربعين لتأسيس اتحاد المدن والجماعات بكوت ديفوار بحضور المغرب كضيف شرف

نظم اتحاد المدن والجماعات بكوت ديفوار الأربعاء بأبيدجان حفلا لتخليد الذكرى الأربعين لتأسيسه، بحضور المغرب كضيف شرف.

ومثل المغرب في هذا الحفل ، رئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، رئيس المجلس الجماعي لطنجة ، منير ليموري.

وقال رئيس اتحاد المدن والجماعات بكوت ديفوار، دانهو بولان في كلمة بالمناسبة ، ان اختيار الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية كضيف شرف هذه التظاهرة ، يندرج ضمن علاقات الصداقة والشراكة التي تربط بين المغرب وكوت ديفوار.

وأبرز بولان بالمناسبة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين والتي مكنت من نسج شراكات اقتصادية وثقافية، مشيرا الى ان مدينة طنجة أضحت محورا على مستوى التعاون الافريقي.

من جهته عبر ليموري عن شكره لاختيار اتحاد المدن والجماعات بكوت ديفوار، الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية كضيف شرف هذه التظاهرة، مشيرا الى ان هذا الحدث يشكل فرصة لتعزيز روابط الصداقة والتعاون بين الجانبين.

وأضاف ان العلاقات المغربية الايفوارية التي تعززت على مر السنوات، تستند الى شراكة متعددة الابعاد، مؤكدا ان التعاون بين البلدين يشمل عدة مجالات خاصة الفلاحة والبنيات التحتية والصحة والتعليم والإسكان .

وابرز في هذا السياق الاستثمارات المغربية بكوت ديفوار في مجالات الاتصال والابناك والاستغلال المعدني والصناعة الفلاحية، مضيفا ان البلدين يتعاونان بشكل وثيق على مستوى محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.

واكد ان هذا التعاون المثمر بين البلدين، يبرهن على الإرادة الراسخة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الهادفة الى تعزيز العلاقات بين المغرب وكوت ديفوار، والنهوض بالتنمية المشتركة في اطار التعاون جنوب-جنوب.

يشار الى ان اتحاد المدن والجماعات بكوت ديفوار الذي تأسس سنة 1983 ،يهدف الى مواكبة الجماعات في هذا البلد على مستوى تعزيز الكفاءات، والنهوض باللامركزية.

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