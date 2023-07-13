الابتزاز الجنسي يطيح بطالبين بالبيضاء

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن الحي الحسني بالبيضاء، أمس الأربعاء، من الإطاحة بطالبين يبلغان من العمر 23 و39 سنة، يشتبه تورطهما في قضية تتعلق بالابتزاز الجنسي وانتحال صفة ينظمها القانون واستعمالها في التحريض على الفساد.

وتم اعتقال الطالبين على خلفية نتائج البحث القضائي الذي باشرته مصالح الشرطة بالبيضاء، بعد توصلها بشكايتين تقدمت بهما طالبتان، تتهمان المشتبه فيهما بانتحال صفات أطر إدارية وأساتذة جامعيين بالكلية التي تدرسان بها، بهدف تحريضهما على الفساد وتعريضهما للابتزاز الجنسي والتهديد باستعمال تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وكشفت التحريات عن التوصل إلى مجموعة من الطالبات الأخريات اللائي كن ضحايا لأفعال إجرامية مماثلة، كما تم تحديد هويتي الطالبين المشتبه فيهما وإيقافهما وهما في حالة تلبس بحيازة أجهزة إلكترونية يشتبه في أنها استعملت في هذا النشاط الإجرامي.

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