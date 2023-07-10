الدار البيضاء … انعقاد اللقاء الثاني للأطباء الأجانب المقيمين بالمغرب

انعقدت نهاية الأسبوع الماضي، بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء – سطات، الدورة الثانية للقاء الأطباء الأجانب المقيمين بالمغرب.

وشكل هذا اللقاء، الذي نظمته جمعية بنك التضامن بالتعاون مع مؤسسة SAID، فرصة لتقديم أنشطة الجمعية ومناقشة وضع ولوج المهاجرين إلى الخدمات الصحية في المغرب.

وبهذه المناسبة، أكد رئيس الجمعية، Gueck Beyeth، في تصريح صحفي، أن الهدف من هذا اللقاء هو تكوين شبكة من الأطباء الأجانب الذين يمارسون المهنة بمدينة الدار البيضاء.

وقال إن لقاء الأطباء الذين يزاولون مهنتهم في المغرب يروم إحداث شبكة للأطباء من مختلف التخصصات، وذلك من أجل إيجاد وسائل من شأنها العمل على تحسين الخدمات الصحية للأجانب.

وأضاف رئيس الجمعية أن ” هذه النسخة تسمح أيضا للأطباء الذين رافقونا لسنوات عدة ببدء وتقديم عمل الجمعية إلى الأطباء الجدد الذين ينضمون إلينا”.

وتهدف هذه الجمعية غير الربحية إلى مساعدة الأشخاص الأكثر هشاشة والمهاجرين واللاجئين على الصعيدين الوطني والدولي، واقتراح الإجراءات التي يمكن أن تيسر عملية الاندماج.

كما تقوم فرق الجمعية بتحسيس المهاجرين بحقوقهم خاصة المتعلقة بالمجال الصحي من أجل تمكينهم من الولوج إلى أنظمة الرعاية الصحية الوطنية بالتعاون مع السلطات المحلية، وذلك بهدف تحسين إدارة تدفق الهجرة.

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