“بريكوما” تفتتح متجرا جديدا بالبيضاء

عززت “بريكوما”، المتخصصة في تسويق منتجات الكهرباء والإضاءة والصباغة وتجهيزات الحمام والعقاقير ومستلزمات البستنة، اليوم (الثلاثاء)، سلسلة متاجرها بالبيضاء بافتتاح متجر جديد للقرب، اختارت له وسط المدينة موقعا، وتحديدا قرب شارع محمد الخامس.

وحسب بلاغ للمجموعة، توصلت “الصباح” بنسخة منه، فإن متجر القرب الجديد يمتد على مساحة 800 متر مربع، ويوفر 30 فرصة عمل مباشرة، و 10 أخريات بصفة غير مباشرة، كما يعرض العديد من المنتجات عالية الجودة عبر أقسام مختلفة، بما فيها تلك الخاصة بالأدوات والتخزين، والكهرباء والإضاءة، والبستنة والأجهزة الصحية والعقاقير والصباغة.

وسيكون المتجر مفتوحا أمام العموم، طوال أيام الأسبوع، على غرار بقية متاجر “بريكوما” التي يبلغ عددها 19 متجرا موزعين عبر مختلف المدن المغربية، بمساحة إجمالية تناهز 60000 متر مربع، كما يرتقب افتتاح متجرين آخرين بكل من طنجة وسلا “مارينا” خلال السنة الجارية.

(ي.ع)

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