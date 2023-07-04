الرصاص بسلا لتوقيف شخص ذوي سوابق هدد الشرطة

استخدم عناصر من دورية للشرطة تابعة للأمن الإقليمي بسلا، أسلحتهم الوظيفية اضطراريا، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، خلال تدخل لتحييد الخطر الصادر عن شخص يبلغ من العمر 35 سنة، من ذوي السوابق القضائية كان في حالة اندفاع قوية وعرض حياة الشرطة للخطر باستعمال السلاح الأبيض.

وتدخلت دورية الشرطة المكونة من الأمن العمومي وفرقة مكافحة العصابات من أجل توقيف المشتبه فيه، بعد ضبطه في حالة غير طبيعية متلبسا بإحداث الفوضى بالشارع العام بقرية أولاد موسى بسلا، وبحوزته سلاحان أبيضان من الحجم الكبير، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة وعرض موظفي الشرطة لمحاولة اعتداء خطير بواسطة السلاح الأبيض.

واضطر مفتش شرطة وحارس أمن من عناصر الدورية، لاستعمال السلاح الوظيفي وإطلاق عيارات تحذيرية قبل إصابة المشتبه فيه الذي وافته المنية بعد نقله للمستشفى.

وتم إيداع جثة الهالك مستودع الأموات وهن إشارة التشريح الطبي، في الوقت الذي فتحت فيه المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بسلا، بحثا تحت إشراف النيابة العامة المختصة لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

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