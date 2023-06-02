الداكي يعطي انطلاقة رواق النيابة العامة بمعرض الكتاب

أعطى مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، زوال أمس (الخميس) بالرباط، انطلاقة فعاليات الدورة الـ28 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، المنظم تحت رعاية الملك محمد السادس، وبإشراف من وزارة الثقافة والشباب والتواصل.

واطلع الداكي، بمعية محمد يعقوبي، والي جهة الرباط -سلا -القنيطرة وعامل عمالة الرباط، ومحمد المهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل، على رواق رئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، وبرنامجه للتواصل مع زوار المعرض وتقريبهم من أدوار ومهام واختصاصات رئاسة النيابة العامة.

وخصص الرواق المذكور، على مدى 10 أيام، موعدا لزواره مع عدة عروض وحلقات نقاش حول مواضيع ذات راهنية، من قبيل دور النيابة العامة في تكريس المحاكمة العادلة عبر إبراز مساهمة النيابة العامة في تحقيق الأجل المعقول ودور مدونة الأخلاقيات القضائية في دعم الأمن القضائي.

كما سيعرف رواق رئاسة النيابة العامة مناقشة مواضيع من قبيل دور النيابة العامة في مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال، والعقوبات البديلة والاعتقال الاحتياطي، ومؤشرات التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر، والتحرش الجنسي في الأماكن العامة، وكذا دور رئاسة النيابة العامة في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

يسرى عويفي

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