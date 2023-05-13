مندوبية السجون ترد على عائلة بوعشرين

أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن السجين (ت.ب)، المعتقل بالسجن المحلي العرجات 2 بسلا، يتمتع بالرعاية الصحية اللازمة سواء داخل المؤسسة أو بالمستشفيات الخارجية.

وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها، ردا على البلاغ المنشور من طرف زوجة السجين حول “معاناته من آلام على مستوى الكتف” و”رفضه الخروج إلى المستشفى الخارجي مرتديا اللباس الجنائي لما في ذلك من مس بكرامته”، أن المعني بالأمر استفاد من عدة فحوصات داخلية، منها 26 فحصا بالسجن المحلي عين البرجة و43 فحصا بالسجن المحلي العرجات 2، إضافة إلى سبعة تحاليل وخمس فحوصات في طب الأسنان، وصفت له بعدها الأدوية المناسبة لحالته، كما تم إخراجه إلى المستشفى الخارجي 11 مرة مرتديا الزي الجنائي ومصفدا، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بإجراءات أمنية مطبقة على جميع السجناء بدون تمييز.

وكشفت المندوبية أن المعني بالأمر سبق أن استفاد من فحص بالرنين المغناطيسي IRM تبين من خلاله أنه لا يعاني أية مشكلة على مستوى الكتف، وأن حالته الصحية تستدعي العلاج بالأدوية فقط واتباع التعليمات الوقائية.

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