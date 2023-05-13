لقجع يعد النقابيين بالاستجابة لمطالب موظفي الوزارة

استقبل فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أمس (الجمعة)، ممثلي النقابة الوطنية الديموقراطية للمالية والنقابة الوطنية للمالية، لمناقشة مختلف النقاط المتضمنة في ملفيهما المطلبيين.

ونوه مختلف الأطراف خلال هذا اللقاء، وفق بلاغ لوزارة المالية، بالمكتسبات التي تحققت لفائدة موظفي الوزارة، أهمها مأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي والمديري عبر عقد عدة لقاءات، وإنجاز الترقيات وتنظيم الامتحانات المهنية السنوية حسب جدولة زمنية سنوية قارة و تعزيز المكتسبات المتعلقة بالخدمات الاجتماعية والرقي بها في إطار الاستراتيجية الاجتماعية للوزارة والمتوافق عليها مع الشركاء الاجتماعيين.

وفي رد عن مطلب النقابتين بمواصلة تجويد الخدمات الاجتماعية وكذا تحسين الوضعية المادية والمسار المهني لموظفي الوزارة، أكد لقجع التزام الوزارة بالعمل على وضع الآليات القانونية والتنظيمية اللازمة لإيجاد الحلول الممكنة التي ترقى إلى انتظارات موظفيها، حسب المصدر ذاته.

وحضر هذين اللقاء بن كل من الكاتب العام للوزارة ومدير الشؤون الإدارية والعامة ومدير مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة.

يسرى عويفي

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