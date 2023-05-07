إحداث مفوضية للشرطة خاصة بالميناء الجوي بكلميم

في إطار مواكبة توسع أنشطة النقل الجوي الذي تعرفه الأقطاب الحضرية بالأقاليم الجنوبية للمملكة، أعطت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم (الأحد)، الضوء الأخضر لإحداث مفوضية للشرطة خاصة بالميناء الجوي بكلميم.

وتروم البنية الأمنية الجديدة، وفق ما أفادته مصادر أمنية، توفير خدمات المراقبة الحدودية الجوية وأمن الطيران المدني بمطار كلميم خصوصا عمليات استقبال المسافرين وإخضاعهم لإجراءات مراقبة وختم وثائق السفر عند الوصول والمغادرة وكذا تأمين منشآت هذه المنشأة الجوية، خصوصا في ظل التطور الكبير الذي عرفته خلال السنوات المنصرمة فيما يخص حركية المسافرين، سواء عبر رحلات جوية داخلية أو دولية.

وستمكن البنية الأمنية الجديدة، حسب المصادر ذاتها، من تدعيم مصالح الشرطة بميناء كلميم الجوي بموارد بشرية إضافية مؤهلة في مجال أمن المنافذ الحدودية وكذا مدها بكافة الوسائل والمعدات اللوجستيكية والتقنية الضرورية، وكذا أنظمة المراقبة الحدودية المعلوماتية خصوصا المتعلقة باستعمال برنامج تدبير المراكز الحدودية «SGPF».

ويندرج إحداث هذه البنية الأمنية الجديدة في إطار سعي المديرية العامة للأمن الوطني لمواكبة تطور أنشطة تنقل الأشخاص ونقل البضائع عير المراكز الحدودية الوطنية وذلك من خلال توفير خدمات شرطية متكاملة، تعمل وفق استراتيجيات تراعي المعايير الدولية المعمول بها في مجال شرطة الحدود وسلامة الملاحة الجوية.

يسرى عويفي

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