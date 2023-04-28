ولاية أمن البيضاء تنفي تردي الوضع الأمني بالتشارك

نفت ولاية أمن البيضاء، بشكل قاطع، المعطيات “غير الصحيحة، والمشوبة بالتهويل”، التي أوردها فرع حزب التقدم والاشتراكية بمنطقة سيدي مومن، والتي تحدث فيها عن مزاعم وادعاءات مفادها “تردي الوضع الأمني بحي التشارك” بمنطقة البرنوصي.

وأكدت ولاية أمن البيضاء، في بيان حقيقة توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن “مراجعة الإحصائيات الجنائية المسجلة في المجال الترابي، الوارد في البيان المنسوب لفرع الحزب المذكور، أكدت عدم تسجيل أي ارتفاع في مؤشرات الجريمة، أو اقتراف أنماط إجرامية مستجدة، أو تنامي الإحساس بانعدام الأمن”.

وأضاف المصدر ذاته أن “منطقة التشارك سجلت، خلال المدة الأخيرة، توقيف وتقديم 57 شخصا أمام العدالة، من بينهم 17 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا تدخل في خانة الجرائم الماسة بالأشخاص والممتلكات”.

ونفت ولاية أمن البيضاء، المعطيات غير الصحيحة المنشورة، معتبرة أنها “تمس بالإحساس بأمن المواطنين، وتفتح الباب أمام الاشاعات لأنها لا تنطلق من مؤشرات إجرامية دقيقة تعكس المظهر العام للجريمة”، مضيفة أنها “ستدعم كل العمليات والتدخلات الميدانية الرامية لتعزيز الشعور بالأمن، بما يقتضيه القانون من حزم واحترام لحقوق الإنسان”.

يسرى عويفي

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