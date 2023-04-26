وصول أول طائرة إجلاء للمغاربة قادمة من السودان

حطت صباح اليوم الأربعاء بمطار محمد الخامس الدولي للبيضاء أول طائرة للخطوط الملكية المغربية تقل 130 من المواطنين المغاربة قادمة من السودان بعد تدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد.

وتمت عملية نقل المواطنين المغاربة تنفيذا لتعليمات الملك محمد السادس لتأمين عودة المواطنين المغاربة وعائلاتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف.

يذكر أن بلاغا صادرا يوم الإثنين عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قال إنه على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية السودان، وتدهور الأوضاع الأمنية في هذا البلد الشقيق، أعطى الملك محمد السادس ،نصره الله، تعليماته السامية لتأمين عودة المواطنين المغاربة من هذا البلد.

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